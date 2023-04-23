Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Російські окупанти завдали 28 авіаційних ударів та здійснили близько 10 обстрілів з РСЗВ, є поранені серед цивільного населення. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначають в Генштабі.

В повідомленні сказано, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Вибухи в Україні - новини 23 квітня

Сьогодні російські окупанти накрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади. В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

Поранення отримала 85-річна жінка, а ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх госпіталізували.

Також сьогодні російські окупанти обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) з безпілотника, одна людина поранена, двоє травмовані. Пошкоджено комунальну будівлю, два приватних житлових будинки, гаражі, автомобіль.

Фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

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