Ворожа артилерія також атакувала цвинтар.

Вдень в неділю, 23 квітня, російські окупанти накрили масованим вогнем Білозерську громаду на Херсонщині. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Армія рф накрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади. … В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх ушпиталили до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу", – написав він.

Херсонська ОВА також інформує, що в Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади.

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"На щастя, мирні люди не постраждали. Нагадаємо, що від 4-го квітня на Херсонщині діє заборона на відвідування кладовищ та місць поховань. Відповідне рішення прийнято Радою оборони області", – йдеться в повідомленні.

Ситуація на Херсонщині - актуальне

Після звільнення правобережної частини Херсонщини, зокрема, обласного центру, українськими силами ворог не припиняє тероризувати деокуповані території обстрілами. Водночас в очікуванні контрнаступу ЗСУ ворог мінує берегову лінію вздовж Дніпра.

Американський Інститут вивчення війни напередодні заявив, що нібито ЗСУ вже розпочали контрнаступ на цьому напрямку і зайняли позиції на лівому березі Дніпра, а окупанти утримують оборону в Олешках та Новій Каховці.

В оперативному командуванні "Південь" це не підтвердили і наголосили, що триває складна робота.

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