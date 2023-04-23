Ігнат назвав потужнішу зброю, ніж Patriot, яка здатна "виносити" в повітря цілі установки С-300.

Американські передові системи Patriot, які днями прибули в Україну, можуть збивати російські ракети С-300, бо вони летять по балістичній траєкторії, пояснив речник Військово-повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат ще раз наголосив, що ракети С-300, якими росіяни обстрілюють прифронтові міста, прилітають за кілька хвилин, тому реагування ППО на них має бути "доволі швидке".

"Patriot може збивати ці ракети, тому що С-300 запускають по балістичній траєкторії. Але треба розуміти, скільки у нас буде ракет до Patriot і скільки у них (росіян) буде ракет до С-300", - сказав Ігнат.

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Представник ВПС додав, що російські загарбники в таких випадках знову перейдуть до старої схеми - пускатимуть ракети, щоб виснажити українську ППО.

"Тому це і називається "війна на виснаження". Ворог намагається виснажити нас, ми - його", - відповів він.

Ігнат підкреслив, що у Росії немає дефіциту з виробництва С-300, тому найкращий варіант - знищувати установки, як це роблять наші пілоти: "Ну є й інші методи, є ударні БПЛА. Цей напрямок нам теж треба розвивати... F-16 вирішить ці всі питання".

Обстріл Харківщини 22 квітня - що відомо

Ввечері 22 квітня російські загарбники випустили по Харкову та області ракети С-300 з території Бєлгородської області.

Зафіксовано щонайменше п'ять ударів по приватному сектору в селі Котляри. На щастя, без потерпілих чи загиблих.

Водночас у Харкові сталась пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ще РФ влучила у Слобідський і Основ'яненський райони.

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