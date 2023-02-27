ППО вже має позитивні результати роботи.

Ввечері в неділю, 26 лютого, повітряну тривогу було оголошено у кількох областях України. Спершу "почервоніла" Чернігівська область, за нею – Київська, Полтавська, частково Кіровоградська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська та Донецька області.

Незабаром після оголошення тривоги очільник Офісу президента Андрій Єрмак попередив: "Не ігноруйте тривогу".

В соцмережах почали з'являтися численні непідтверджені повідомлення про пересування у повітряному просторі невідомих об'єктів та роботу сили протиповітряної оборони. Цю інформацію підтвердили голова ОПУ та Київська ОВА.

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"ППО вже має позитивні результати роботи", – сповістив Єрмак.

Київська військоваа адміністрація у повідомлення зауважила, що "над регіоном виявлені ворожі повітряні цілі".

"Сили ППО напоготові. Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу", – наголосили в ОВА.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що в області помічено ворожі дрони-камікадзе.

"В області шахеди. Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО", – написав він.

Оновлено (00:05): Очільник Офісу президента Єрмак попередив, що небезпека не минула. "Маємо ще цілі в небі, будьте уважні", – написав він.

Оновлено (00:15): Єрмак повідомляє, що ППО працює у Броварському та Бориспільському районах Київщини.

Оновлено (00:16): Тривога продовжує ширитися Україною. "Почервоніла" Черкаська область.

Загроза атак РФ з повітря - що потрібно знати

Напередодні 23-24 лютого військові, розвідка та офіційні особи попереджали українців про можливу ракетну атаку, проте удару завдано не було.

Зокрема, глава ГУР МО Кирило Буданов прогнозував, що росіяни готують "невеликий ракетний удар" скомбінований з ударами "Шахедами".

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зауважувала, що зменшення частоти ракетних атак окупантів може свідчити про спробу ворога змусити українців розслабитися, аби потім завдати удару.

Станом на ранок 26 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів, ракетоносіїв серед них немає. Однак, як наголошувала Гуменюк, відсутність ракетоносіїв у Чорному морі не означає, що ворог не збирається атакувати.

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