Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських дронів-камікадзе в Україні.

Росія, імовірно, вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе, тож шукатиме шляхи для їхнього поповнення.

Про це пише Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Там нагадали, що приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських дронів-камікадзе в Україні.

До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 з кінця січня до початку лютого 2023 року. Ще десятки були знищені в перші кілька днів року.

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"Хоча ця зброя не демонструє хороших результатів у знищенні цілей, Росія, ймовірно, вважає її корисною приманкою, яка може відволікти українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет", - зазначають у британській розвідці.

Війна в Україні - іранська зброя у Росії

Як повідомляв УНІАН, Іран почав підтримувати російську війну в Україні, поставляючи Москві дрони-камікадзе для ударів по критичній цивільній інфраструктурі нашої країни. Однак Іран продовжує заперечувати свою причетність до передачі Росії цього озброєння.

У грудні Велика Британія звинуватила Росію в плануванні поставок Ірану передових військових компонентів в обмін на сотні безпілотників. Міністр оборони Британії не розкрив подробиць про типи військових компонентів, які Росія хотіла передати Ірану.

Раніше видання NBC писало про те, що РФ надає "безпрецедентний рівень" військової та технічної підтримки Ірану. Відзначається, що в рамках розширеного партнерства Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи вертольоти, винищувачі Су-35 і системи ППО.

Днями про розширення підтримки Іраном російської війни проти України заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі. За його словами, у відповідь Москва може надати Тегерану винищувачі.

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