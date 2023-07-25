Росія вже не приховує, що займаєтться "глобальним піратством і веде абсолютно геноцидну війну".

Частиною плану виходу Росії із "зернової угоди", який був розроблений задовго до формального оголошення цього наміру, стали удари по українській портовій, зерновій інфраструктурі. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Це абсолютно спланований вихід рашистів із зернової угоди і почався він задовго до формального оголошення цього наміру, тим більше рішення. Є ціла низка доказів, і сьогодні ці документи будуть оприлюднені, які свідчать про те, що рашисти цілеспрямовано в рамках зернової угоди чинили перешкоди для перевірки суден, навмисне ставили завдання зменшення кількості українського зерна, яке мало потрапляти за кордон в межах "зернової угоди", - повідомив він.

Юсов зазначає, що за реалізацію цього плану в Росії виконавці отримували нагороди від їхнього "рашистського керівництва". За його словами, частиною терористичного плану Росії стали удари по українській портовій, зерновій інфраструктурі, а також знищення запасів збіжжя, яке вже було зафрахтовано і мало потрапити до країн, які потребують цього зерна.

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Юсов наголосив, що Росія вже не приховує, що займаєтться "глобальним піратством і веде абсолютно геноцидну війну". При цьому додав, що окупанти шкодять не тільки Україні, але й світу, бо йдеться про можливий зрив міжнародних продовольчих програм, зміни в ціновій політиці на зерно. За його словами, такі дії призведуть до зменшення кількості країн, урядів, політиків, які ще ставляться з симпатією до режиму Путіна.

Юсов визнає, що в разі реалізації зернової угоди без Росії, у відповідь буде шантаж і терористичні атаки. "Будь який формат, в якому терористи були присутні, а після його зміни будуть виключені з нього, то це не посилення для їх режиму. Вони будуть пробувати рвати і метати, пробувати проводити ІПСО, продовжувати терористичні атаки. Так, будуть. Вони і так це роблять", - зазначив представник ГУР. Він наголосив, що є правило - не піддаватися на шантаж терориста. За його словами, мотиви путінського режиму не гуманістичні, бо не йдеться про піклування продовольчою програмою ООН чи про долю країн Африки Азії. "Це абсолютно імперські шовіністичні мотиви. Головним з яким залишається знищенгя України, українців як нації. І про це потрібно говорити світу", - сказав Юсов.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Росія офіційно оголосила про вихід із "зернової угоди". При цьому вимагає для її відновлення виведення з-під санкцій поставки російського зерна і добрив "на світові ринки", підключити російські банки до SWIFT, зняти "всі обмеження", відновити поставки запчастин для сільгосптехніки і "вирішити питання з фрахтом і страхуванням російських суден".

Росія хоче виключити Україну з ринку зерна.

19 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи абсолютно свідомо цілили ракетами в об’єкти інфраструктури "зернової угоди". Він зазначив, що це були удари не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя.

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