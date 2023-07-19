Глава держави пропонує залучати окремі конвої для захисту зернового коридору.

Президент України Володимир Зеленський очікує від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша практичних дій щодо продовження дії Чорноморського зернового коридору без участі Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві. Глава держави нагадав, що угода між Україною, Туреччиною та ООН про зерновий коридор у Чорному морі залишається чинною, незважаючи на вихід Росії з анологічної окремої угоди.

Відео дня

"Реакція ООН не позитивна. З Туреччиною зараз ми працюємо на різних рівнях", - сказав Зеленський і додав, що найближчим часом буде володіти повною інформацією про бачення України щодо продовження роботи зернового коридору.

"Фактично, коридор має бути в безпеці. Фактично, знаючи Росію, він не буде в безпеці, якщо ООН дуже чітко і дуже твердо не запрацює на рівні генерального секретаря. Крім його слів, які були досить потужними, потрібні практичні дії. Цього ми поки не побачили", - підкреслив Зеленський.

Як зазначив президент України, з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом можна обговорити подальші дії щодо забезпечення безпеки зернового коридору. "Є різні аспекти. Ми піднімали питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, але і з іншими нашими партнерами. Я збираюся це обговорювати", - повідомив Зеленський.

Водночас глава держави очікує відповіді від українських військових.

"Тому що ООН, Туреччина і військові можуть сказати, що гарантій на 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Для України як держави це не та позиція, на яку ми готові йти. Тому що нам потрібно, щоб коридор діяв", - сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що приватні компанії, які орендують кораблі і трейдери, вже давно звертаються до України і кажуть, що "готові на себе брати відповідні ризики і хочуть йти по коридору".

У зв'язку з цим президент України чекає від українських військових і Міністерства інфраструктури чіткий план, як це можна реалізувати. Потрібна також міжнародна підтримка.

Зеленський додав, що завжди, коли Росія завдає ударів по портах, "вона примушує до чогось, і не тільки нас, а й партнерів і ООН - щось відкрити, зняти з чогось санкції".

Водночас, Україна розглядає новий маршрут для зернового коридору. Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, зазначивши при цьому, що новий зерновий коридор може пролягати через територіальні води країн-членів НАТО.

"Ми можемо навіть не використовувати узгоджений в рамках зернової угоди маршрут, а перевозити зерно через територіальні води Румунії та Болгарії", - зазначив він.

За словами посла, головною проблемою є погрози Росії обстрілювати інфраструктуру портів і кораблі, які будуть перевозити зерно.

"Це ризик, який має вплив на страхування", - зазначив посол.

Війна в Україні та експорт зерна

18 липня 2023 року вийшла з "зернової угоди" і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Росія пригрозила "ризиками" на адресу ООН, якщо угода продовжиться без неї.

Страхові брокери вже припинили страхувати морські вантажі з України через невизначену ситуацію в Чорному морі.

Хорватія запропонувала Україні альтернативний маршрут для "зернового коридору". Крім того, найбільший порт союзника заявив про те, що готовий допомогти Україні з зерном.

Вас також можуть зацікавити новини: