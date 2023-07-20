Під завалами рятувальники шукали людину, зазначив мер.

Сьогодні вночі у середмісті Одеси через удар з боку російських окупантів сталася пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація у четвер вранці, 20 липня. "Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 кв. м. На місці працюють фахівці відповідних служб", - розповіли в ОВА.

Вночі дві людини, які постраждали під час удару, були госпіталізовані. Також повідомляється про "приліт" в Одеській області.

За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, під час робіт на місці руйнування будівлі співробітникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів людину. "Наразі мова йде про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Одеси", - додав він.

За даними мера міста Геннадія Труханова, наразі під завалами рятувальники шукають людину. Пошкоджень зазнав дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура. Мер показав на відео, яких руйнувань зазнала дитяча установа: розбите скло, уламки, розкидані дитячі іграшки.

"Ви подивіться, що ці тварі роблять", - сказав Труханов.

Війна в Україні - що повідомлялося про нову атаку з боку РФ

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники третю ніч поспіль атакують Одеську та Миколаївську області. Атаки спрямовані, в тому числі на портову інфраструктуру, що пов’язано з шантажем РФ.

За даними військових, цієї ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах. У Миколаєві є влучання в житловий будинок, багато поранених. У середмісті Одеси зруйновано адміністративну будівлю.

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