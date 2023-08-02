Унаслідок атаки з боку супротивника, зокрема, зазнав пошкоджень елеватор, поділилися в ОК "Південь".

Російські загарбники у ніч на середу, 2 серпня, атакували південь Одеської області дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з Азовського моря, вони летіли через Чорне.

Сили протиповітряної оборони працювали без перерви майже три години, унаслідок ворожої атаки був пошкоджений елеватор, виникли пожежі на портових та промислових об'єктах, повідомило оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

За його даними, остаточна інформація щодо удару безпілотниками уточнюється. Станом на 05:30 відомості про постраждалих не надходили. "Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону", - додали в ОК "Південь".

Відео дня

Новини Одеської області - що повідомлялося про нову атаку безпілотниками

В регіоні 2 серпня в 00:58 була оголошена повітряна тривога. Пізніше повідомлялося, що безпілотники супротивника залітають вздовж гирла Дунаю. На півдні Одеської області лунали вибухи. Голова Одеської обласної воєнної адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що працювала протиповітряна оборона.

Варто зазначити, що росіяни активізували атаки по Одеській області після того, як у середині липня зірвали продовження зернової угоди, в якій було прописано механізми експорту українського продовольства через чорноморські порти.

Вас також можуть зацікавити новини: