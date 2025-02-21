Це була "перевірка" для Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах із Росією в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не йшлося про жодні деталі потенційної мирної угоди, на кшталт зняття санкцій або територіальних поступок.

Як сказав Рубіо в інтерв'ю журналістці Кетрін Геррідж, Вашингтон погодився на прямі переговори з Росією, щоб з'ясувати, наскільки серйозно росіяни налаштовані на досягнення миру.

"Єдиний спосіб перевірити їх - по суті вступити з ними в контакт і сказати: "Добре, ви серйозно налаштовані на припинення війни? І якщо так, то які ваші вимоги? Чи ваші публічні вимоги відрізняються від ваших особистих вимог?", - сказав Рубіо.

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Він розповів, що на зустрічі в Ер-Ріяді "єдине, у чому ми погодилися, - це те, що ми будемо говорити про мир".

"Розмова була такою: по-перше, ми повинні - на певному рівні - впорядкувати роботу наших дипломатичних представництв, тому що ми повинні мати можливість спілкуватися з ними, з огляду на характер наших двох країн і те значення, яке ми маємо у світі. Друге - є речі, щодо яких ми могли б співпрацювати в геополітичному плані, потенційно", - сказав Рубіо.

Водночас він не зміг відповісти на запитання, чи зацікавлена Росія в укладенні миру.

"Я поки що не можу відповісти, серйозно вони налаштовані на мир чи ні. Це залежатиме від того, як вони діятимуть далі", - сказав він.

Рубіо також відкинув побоювання про виключення України або Європи з переговорів, заявивши, що США проводять консультації з усіма сторонами.

Переговори США і РФ

Рубіо підтвердив, що обговорював зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. При цьому він підкреслив, що зустріч двох лідерів "багато в чому залежатиме від прогресу в припиненні війни в Україні".

А як писало FT, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

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