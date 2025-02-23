Прес-секретар Білого дому заявила, що Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією.

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією, щоб покласти край війні в Україні. При цьому, як пише The Hill, вона зробила припущення, що війна може закінчитися вже наступного тижня.

"Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня", - сказала Лівітт журналістам.

Вона також розповіла, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговореннях пропонованої угоди з Україною про видобуток корисних копалин.

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"Коли йдеться про критично важливі мінерали, це важлива частина для президента, тому що це окупить американські податкові долари. І це також буде відмінним економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки і для українського народу, а також для відновлення своєї країни після цієї жорстокої війни", - заявила Лівітт.

Як нагадує видання, раніше президент США Дональд Трамп припустив, що президент України Володимир Зеленський "не має карт" і йому слід утриматися від переговорів з міжнародними лідерами, що стосуються мирних переговорів у майбутньому.

Війна в Україні - новини

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в Росії готуються оголосити "перемогу" у війні проти України на третю річницю повномасштабного вторгнення - 24 лютого.

За результатами переговорів Росії та США в Ер-Ріяді Держдеп США заявив про "важливий крок уперед" на шляху до миру в Україні. Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах із Росією в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не йшлося про жодні деталі потенційної мирної угоди, на кшталт зняття санкцій або територіальних поступок. За його словами, Вашингтон погодився на прямі переговори з Росією, щоб з'ясувати, наскільки серйозно росіяни налаштовані на досягнення миру.

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