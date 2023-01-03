За словами Рябих, російське керівництво розуміє всі загрози.

Росія завершує підготовку своїх мобілізованих солдат для війни в Україні. Вони потрібні, щоб посилити оборону в Запорізькій області, а також спробувати повністю захопити Донецьку область.

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі "Еспресо". На його думку, перед окупантами зараз постає дуже важливе завдання.

"Наразі противник завершує цикл підготовки мобілізованих. Частина з них одразу потрапила на фронт, зокрема на Донеччині. Перед росіянами постає дуже важливе завдання - посилення лінії фронту і протистояння загрозам прориву ЗСУ на півдні (напрямок Мелітополя - УНІАН)", - пояснив експерт.

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За словами Рябих, російське керівництво розуміє всі загрози, оскільки цей напрямок є ще більш уразливим, ніж частина Херсонщини, з якої вони вийшли.

"Серед завдань - подальше захоплення Донецької області. Концентрації сил на інших напрямках в серйозно загрозливих масштабах на найближчі тижні немає. Ми не маємо виключати спроби таких дій. Експерти поки не бачать великих перспектив у росіян для зміни ситуації на фронті", - підсумував він.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, З 24 лютого українські військові ліквідували понад 108 тис. російських окупантів. Росія продовжує зазнавати колосальних втрат.

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

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