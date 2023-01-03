Детонація боєприпасів тривала впродовж двох годин.

У понеділок, 2 січня українські воїни влаштували "новорічну дискотеку" для окупантів у Пологах Запорізької області.

Як повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь", прилетіло у склад боєприпасів і розташування окупантів.

"Детонація тривала більше двох годин. Місцеві кажуть трупів було стільки, що рашисти вже навіть їх не збирають", - йдеться у повідомленні.

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Нараз Генштаб офіційно не повідомляв про "бавовну" в Пологах.

"Подарунки" для окупантів: як ЗСУ вітали ворога

Новий рік окупанти запам'ятають на все життя, адже ЗСУ щедро надсилали їм "подарунки". Зокрема, йдеться про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Також ЗСУ влаштували наліт на позиції ворога у Чулаківці під Херсоном у новорічну ніч. Генштаб звітує про 500 загиблих та поранених.

"Подарунки" прилетіли у лігво загарбників на окупованій частині Херсонської області. Втрати уточнюються.

Згодом стало відомо, що українські воїни розгромили базу російських окупантів у селі Праві Саги поблизу Олешок на Херсонщині. Окупанти самі "здали" локацію.

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