Впродовж минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Як зазначає Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, росіяни також продовжують втрачати "пташки". Зокрема, минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога.
Війна в Україні: головні новини
Російські окупанти намагаються атакувати Сили оборони України на Донбасі, Херсонщині та Запоріжжі. Найзапекліші бої точаться на Бахмутському напрямку. Як заявили у Міністерстві оборони Україні, російська армія планувала вийти на кордони Донецької області до кінця 2022 року.
Через втрати на полі бою росіяни намагаються підсилитися. Днями у Маріуполі зафіксували рух колони російської техніки на північ Донецької області.
Водночас на захоплених територіях тривають репресії та терор щодо місцевиих. Зокрема, "кадирівці" тероризують жителів Донецька та Мелітополя.