Незважаючи на шторм, російські загарбники намагаються грати м’язами та тримають в морі на чергуванні два великі десантні кораблі.

Ворог збільшив кількість кораблів у Чорному морі до 16 одиниць, наразі загальний залп "Калібрів" може складати 20 одиниць ракет, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація в Чорному морі змінюється досить динамічно. Станом на зараз корабельне угруповання збільшено до 16 одиниць, додано ще один ракетоносій надводний. Наразі загальний залп "Калібрів" може складати 20 одиниць ракет. Це говорить про те, що незважаючи на шторм, ворог намагається грати м’язами", - акцентувала Гуменюк.

Вона додала, що в Чорному морі на чергуванні перебувають великі ворожі десантні кораблі.

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"Тримають також на чергуванні два великих десантних кораблі. Незважаючи на те, що десантна операція, зокрема, висадка морського десанту приречена на абсолютну провалу і вони в цьому вже мали можливість переконатися. Але, для Росії ми розуміємо найкраще, найстратегічніше значення має піар. Тому, тримання на чергуванні великих десантних кораблів, в принципі, не захитує нашої уваги, але добряче під такий шторм захитує особовий склад (ворога-УНІАН)", - зазначила Гуменюк.

Активність Росії у Чорному морі - попередні дані

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 28 січня, зранку начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону повідомила, що в Чорному морі, зокрема, знаходиться 12 кораблів-катерів, але серед них тільки 2 ракетоносії – надводний і підводний із загальним залпом у 12 "Калібрів".

Також вона зазначила, що погода і поривчастий вітер наразі зменшують вірогідність використання російськими окупантами на території України дронів-камікадзе.

Росія неодноразово била по Україні з Чорного моря. Збільшення ворожих ракетоносіїв зазвичай вказує на опосередковану підготовку противника до нової масованої атаки.

Щоб ЗСУ не змогли уразити російські кораблі, ворог розміщує їх у "безпековій зоні". Окупанти тримають флот за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська, щоб за відповідних погодних умов зайти у пункти базування, але не наближаються на відстань, з якої можуть бути уражені ЗСУ.

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