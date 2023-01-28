Водночас штормова погода та поривчастий вітер зменшують ймовірність використання окупантами дронів-камікадзе.

Наразі в Чорному морі перебувають 12 кораблів і катерів РФ, у тому числі два ракетоносії. Їхній загальний залп складає 12 ракет.

Про це повідомила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, у морі знову посилився шторм, що змусило росіян відправити ракетоносії до пунктів базування.

"Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Зокрема, це 12 кораблів, катерів, але серед них лише 2 ракетоносії - надводний і підводний. Загальний залп "Калібрів" на сьогоднішній день становить 12 одиниць", - сказала Гуменюк.

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Вона заспокоїла, що штормова погода та поривчастий вітер також зменшують ймовірність використання ними дронів-камікадзе.

Ракетні атаки РФ

Дещо раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські війська продовжать тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів, поки війна не закінчиться.

Остання масована ракетна атака сталась 26 січня. Збройні сили України відпрацювали майже ідеально під час масованої атаки. Вони знищили 47 з 55 запущених ракет. Ворог використав Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинджали" і "Калібри".

Внаслідок атаки постраждали енергетичні об'єкти у Вінницькій, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. У столиці через падіння частини ракети одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

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