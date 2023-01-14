Терористична атака на Україну все ще триває.

У Києві та області чутно звуки вибухів. На щастя, це робота української протиповітряної оборони.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, терористична атака на Україну триває. ППО працює, але необхідно перебувати в укриттях.

"У Києві лунають вибухи. Наразі - працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває. Страшні кадри з Дніпра, де варвари буквально знесли під’їзд багатоповерхівки", - написав Кличко.

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Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба також заявив про роботу ППО та закликав українців залишатися у безпечних місцях.

"Київська область. Працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях", - написав Кулеба.

Ракетна атака на Україну 14 січня: головні новини

Вранці 14 січня у Києві було оголошено повітряну тривогу після того, як столицю струсонула серія вибухів. Їх чули як жителі правого берега, так і лівого. Пізніше стало відомо, що Росія атакувала ракетами Київ. Їх держава-терорист запускала з північного напрямку по балістичній траєкторії. У КМВА уточнили, що Росія влучила в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

Після обіду по всій Україні знову оголосили повітряну тривогу. У низці міст працює ППО. Втім, у Дніпрі, Харкові та Львові зафіксовано "прильоти". Зокрема, у Дніпрі ворожа ракета знесла під'їзд багатоквартирного житлового будинку.

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