Росіяни переховують кораблі у так званій "безпековій зоні".

Силами оборони зафіксовано шість російських ракетоносіїв у Чорному морі, з яких два - підводні.

Як заявила представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, це вказує на те, що загальний залп може сягати 40 ракет "Калібр".

"Можна говорити як про небезпеку поодиноких ракетних ударів, так і про підготовку до масованого ракетного удару", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що у Росії є так звана "ракетобезпечна зона": "Вони усвідомлюють, що є зони ураження нашою зброєю, і туди – ані руш. Тому вони тримаються за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська, щоб за відповідних погодних умов зайти у пункти базування, але не наближаються за відстань, з якої можуть бути уражені нами".

Навіть перебуваючи у такій "безпековій зоні", зауважила Гуменюк, вони здатні завдавати ураження по всій території України тими "Калібрами", якими споряджені.

Ворожа активність у Чорному морі

Напередодні ЗСУ зафіксували у Чорному морі 11 бойових кораблів РФ з сумарним залпом у 40 ракет "Калібр", що опосередковано може вказувати на підготовку Росією до завдання нових ударів по Україні.

Напередодні масованої атаки 14 січня ЗСУ також реєстрували підозрілу активність російського флоту у Чорному морі.

Війна в Україні - актуальне

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється.

Як зазначили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю ні над Бахмутом, ні над Соледаром. Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.

Зараз в районі Бахмута в окупантів спостерігається тактика спроб видавлювання українських військ, пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він допускає, що ворог може розширити цю тактику на великі ділянки фронту.

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