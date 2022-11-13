Їх відправлять додому продовжувати навчання.

Російський диктатор Володимир Путін доручив відправити додому студентів з так званих "ДНР" і "ЛНР", яких росіяни незаконно мобілізували.

"Путін дав доручення провести демобілізацію студентів і організувати їх повернення до місця навчання", – повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише пропагандистське агентство ТАСС.

Незаконна "мобілізація" на окупованих територіях України

Як писав УНІАН, росіяни відправляли на фронт жителів окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. З "ЛДНР" відправляли на війну й ув'язнених.

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У травні стало відомо, що окупанти планують залучати до бойових дій навіть студентів. А напередодні спливла історія школяра з Донецької області, якого росіяни відправили фронт ще до закінчення навчання.

При цьому в містах тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей з'являлися нові кладовища – спеціально для "мобілізованих" на цих територіях.

19 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення воєнного стану на окупованих українських територіях. Такий крок дозволив окупантам вдатися до примусової мобілізації українського населення.

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