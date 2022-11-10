Хлопця спочатку відправили до Криму, а потім перекинули у Херсонську область.

На території тимчасово окупованої Донецької області росіяни мобілізували на війну школяра.

Його відправили спочатку до Криму, а потім перекинули у Херсонську область, пише "Медуза".

Мати хлопця Наталія Гладких розповіла, що представники "правоохоронних органів ДНР" прийшли до них додому ще 25 лютого. Бойовики вимагали від її 18-річного сина-школяра Микити прибути до призовного пункту та погрожували кримінальною відповідальністю.

Відео дня

Після мобілізації хлопця відправили на фронт. Жінка бідкається, що її син перебуває у пригніченому стані та вже бачив смерть.

Зазначається, що документи про закінчення школи Микита отримав, коли був на фронті. У них йдеться, що хлопець нібито закінчив школу дистанційно, хоча жінка стверджує, що від 25 лютого він не мав можливості навчатись.

Мобілізація в окупаційну армію

У Росії оголосили мобілізацію 21 вересня. На війну також відправляли чоловіків з тимчасово окупованих територій України.

На фронт російські окупанти відправляють всіх, кого можуть. Повістки надсилають багатодітним батькам, людям похилого віку та мерцям.

У російському Хабаровську мобілізували на війну в Україні чоловіка з діагностованою шизофренією. Також повістку надіслали сліпому на одне око, напівглухому та онкохворому 59-річному хірургу.

Вас також можуть зацікавити новини: