На території тимчасово окупованої Донецької області росіяни мобілізували на війну школяра.
Його відправили спочатку до Криму, а потім перекинули у Херсонську область, пише "Медуза".
Мати хлопця Наталія Гладких розповіла, що представники "правоохоронних органів ДНР" прийшли до них додому ще 25 лютого. Бойовики вимагали від її 18-річного сина-школяра Микити прибути до призовного пункту та погрожували кримінальною відповідальністю.
Після мобілізації хлопця відправили на фронт. Жінка бідкається, що її син перебуває у пригніченому стані та вже бачив смерть.
Зазначається, що документи про закінчення школи Микита отримав, коли був на фронті. У них йдеться, що хлопець нібито закінчив школу дистанційно, хоча жінка стверджує, що від 25 лютого він не мав можливості навчатись.
Мобілізація в окупаційну армію
У Росії оголосили мобілізацію 21 вересня. На війну також відправляли чоловіків з тимчасово окупованих територій України.
На фронт російські окупанти відправляють всіх, кого можуть. Повістки надсилають багатодітним батькам, людям похилого віку та мерцям.
У російському Хабаровську мобілізували на війну в Україні чоловіка з діагностованою шизофренією. Також повістку надіслали сліпому на одне око, напівглухому та онкохворому 59-річному хірургу.