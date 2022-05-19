Учасників війни в Україні заборонено ховати на загальних кладовищах.

В містах тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей з’являються нові цвинтарі.

Як повідомляє Східна правозахисна група, на нових кладовищах ховають "мобілізованих" місцевих мешканців, які загинули.

"В Антрациті, Лутугинському районі, Ровеньках та поблизу Єнакієвого виділили земельні ділянки для поховання осіб, які були вбиті під час збройної агресії РФ проти України. Тіла вбитих жителів ОРДЛО, які були примусово мобілізовані, заборонено ховати на загальних кладовищах", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, такі заборони окупанти впровадили аби не створювати ажіотаж серед місцевого населення.

Як писав УНІАН, через шалені втрати окупантів РФ не має живої сили для поповнення своїх військ в Україні. Тому хочуть залучити навіть жінок.

Також окупанти планують залучати до бойових дій студентів з тимчасово окупованих територій Донецької області.

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