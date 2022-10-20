Вже зараз загарбники посилюють фільтраційні заходи.

Запровадження Росією "військового стану" на тимчасово окупованих територіях України дозволяє окупантам вдатися до примусової мобілізації.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, вже сьогодні окупанти збільшили кількість блокпостів й посилили фільтраційні заходи.

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"На жаль, це розв’язує їм руки як до залучення наших людей до примусової праці, так і до примусової мобілізації…", - зазначив він.

Оголошення Путіним "воєнного стану" на окупованих територіях

19 жовтня президент Росії Владімір Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У Офісі президента України назвали цей шаг псевдолегалізацією мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

У своєму вечірньому зверненні до українців 19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення Росією "воєнного стану" на українських окупованих територіях - це істерика "товаріщєй чєкістов". Він переконаний, що ця істерика у окупантів посилюватиметься при наближенні поразки Росії у війні.

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