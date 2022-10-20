Запровадження Росією "військового стану" на тимчасово окупованих територіях України дозволяє окупантам вдатися до примусової мобілізації.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону.
Так, вже сьогодні окупанти збільшили кількість блокпостів й посилили фільтраційні заходи.
"На жаль, це розв’язує їм руки як до залучення наших людей до примусової праці, так і до примусової мобілізації…", - зазначив він.
Оголошення Путіним "воєнного стану" на окупованих територіях
19 жовтня президент Росії Владімір Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
У Офісі президента України назвали цей шаг псевдолегалізацією мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".
У своєму вечірньому зверненні до українців 19 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошення Росією "воєнного стану" на українських окупованих територіях - це істерика "товаріщєй чєкістов". Він переконаний, що ця істерика у окупантів посилюватиметься при наближенні поразки Росії у війні.