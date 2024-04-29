Авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога.

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб.

Так, на Куп'янському напрямку російські окупанти провели 6 атак в бік позиції Сил оборони України. На сусідньому Лиманському напрямку було відбито ще 29 атак ворога.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються й надалі підійти до Часового Яру. Протягом минулої доби тут було відбито 29 штурмів в районі населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

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Найгарячішим минулої доби став Авдіївський напрямок, де окупанти атакували позиції Сил оборони України 55 разів. Зіткнення відбувалися в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

Стримувати ворога Сили оборони продовжують і на Новопавлівському напрямку, де було відбито 15 атак противника за підтримки авіації. Ще 4 рази російські війська штурмувати позиції Сил оборони України на Оріхівському напрямку.

Складною залишається ситуація і в районі плацдарму Сил оборони України на Херсонському напрямку. Там окупанти спромоглися на 5 штурмів позицій сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Авіація Сил оборони України продовжує активно допомагати піхоті і протягом минулої доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Війна Росії в Україні: що треба знати

За інформацією від Генштабу, протягом минулої доби Сили оборони знищили 1320 окупантів. Крім того, ворог продовжує втрачати техніку та ресурси.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, окупанти активізували погрози в бік Харкова задля того, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед своїм літнім наступом.

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