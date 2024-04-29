Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб.
Так, на Куп'янському напрямку російські окупанти провели 6 атак в бік позиції Сил оборони України. На сусідньому Лиманському напрямку було відбито ще 29 атак ворога.
На Бахмутському напрямку окупанти намагаються й надалі підійти до Часового Яру. Протягом минулої доби тут було відбито 29 штурмів в районі населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.
Найгарячішим минулої доби став Авдіївський напрямок, де окупанти атакували позиції Сил оборони України 55 разів. Зіткнення відбувалися в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.
Стримувати ворога Сили оборони продовжують і на Новопавлівському напрямку, де було відбито 15 атак противника за підтримки авіації. Ще 4 рази російські війська штурмувати позиції Сил оборони України на Оріхівському напрямку.
Складною залишається ситуація і в районі плацдарму Сил оборони України на Херсонському напрямку. Там окупанти спромоглися на 5 штурмів позицій сил оборони в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Авіація Сил оборони України продовжує активно допомагати піхоті і протягом минулої доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
Війна Росії в Україні: що треба знати
За інформацією від Генштабу, протягом минулої доби Сили оборони знищили 1320 окупантів. Крім того, ворог продовжує втрачати техніку та ресурси.
На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, окупанти активізували погрози в бік Харкова задля того, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед своїм літнім наступом.