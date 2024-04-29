Наблизились до рекорду: Генштаб оновив втрати РФ у війні проти України

ЗСУ дуже успішно знищували ворога минулої доби / фото 148-ма окрема артилерійська бригада

Сили оборони продовжують чинити опір російським окупантом, завдаючи їм втрат у живій силі та техніці. Так, протягом минулої доби було ліквідовано ще 1320 осіб, повідомляє Генштаб.

Загальні ж бойові втрати окупанта з початку повномасштабної війни склали близько 465 054 осіб. Крім того, ворог продовжує активно втрачати в Україні свою техніку, серед якої: 

  • танків ‒ 7285 (+6);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 007 (+16);
  • артилерійських систем –  11985 (+37);
  • РСЗВ – 1051 (+1);
  • засоби ППО ‒ 778 (+3);
  • літаків – 348 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21);
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44);
  • спеціальна техніка ‒ 1974 (+3).
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На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, окупанти активізували погрози в бік Харкова задля того, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед своїм літнім наступом.

Відео дня

Складною залишається ситуація в районі Часового Яру, який ворог намагається захопити до 9 травня. Тому, за словами бійця 92-ї ОШБр Олеся Маляревича, окупанти кидають у цей район усі доступні їм сили. 

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