Наблизились до рекорду: Генштаб оновив втрати РФ у війні проти України

Загалом ворог втратив вже 467 470 осіб.

Сили оборони продовжують чинити опір російським окупантом, завдаючи їм втрат у живій силі та техніці. Так, протягом минулої доби було ліквідовано ще 1320 осіб, повідомляє Генштаб.

Загальні ж бойові втрати окупанта з початку повномасштабної війни склали близько 465 054 осіб. Крім того, ворог продовжує активно втрачати в Україні свою техніку, серед якої:

танків ‒ 7285 (+6);

бойових броньованих машин ‒ 14 007 (+16);

артилерійських систем – 11985 (+37);

РСЗВ – 1051 (+1);

засоби ППО ‒ 778 (+3);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21);

крилаті ракети ‒ 2124 (+0);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44);

спеціальна техніка ‒ 1974 (+3).

Російсько-українська війна: важливі новини

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, окупанти активізували погрози в бік Харкова задля того, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед своїм літнім наступом.

Відео дня

Складною залишається ситуація в районі Часового Яру, який ворог намагається захопити до 9 травня. Тому, за словами бійця 92-ї ОШБр Олеся Маляревича, окупанти кидають у цей район усі доступні їм сили.

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