Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу 27 квітня завдала серію ударів по позиціях росіян. Як йдеться у повідомленні Генштабу, уражено 16 районів зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Тим часом російські окупанти завдали 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Ситуація на фронті за 27 квітня

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення, ворог атакує майже по всій лінії фронту.

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Зокрема, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте, протягом доби, наступальних (штурмових) дій не вів.

Ситуація на фронті - останні новини

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сьогодні повідомив, що російським окупантам вдалося прорватися та закріпитися Очеретиному на Донеччині.

Згодом аналітики DeepState заявили, що російська армія захопила село Бердичі.

Також сьогодні видання BILD також повідомляло, що окупанти розширили прорив під Очеретиним й захопили село Соловйове.

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