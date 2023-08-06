Окупанти хвастаються, що це "військова кмітливість".

Російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин. Вони замаскували протитанкову міну ТМ-83, заховавши її у фігурку пішохода. Їх встановлюють, щоб привернути увагу водіїв у місцях, де діти переходять дорогу.

"Вбивця танків. Складається з оптичного датчика цілі, з сейсмічного датчика цілі, який під ногу ховається. Ну і сама міна", - хвалиться окупант своїм "винаходом" на відео, яке поширилось у мережі.

Назвали це загарбники "військовою кмітливістю", хоча мали б - доказом своїх злочинів для суду у Гаазі. Як відомо, використання іграшок, обладнання дитячого майданчика чи шкільної атрибутики є воєнним злочином.

Воєнні злочини Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, росіяни вже відзначалися подібними злочинами. Після деокупації Київської області наші військові знаходили заміновані холодильники, кухонні плити, господарське приладдя та навіть мішки з картоплею.

Нещодавно стало відомо, що президент США Джо Байден таємно розпорядився передати докази воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами в Україні, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

При цьому в Україні вже були винесені судові вироки деяким російським військовим, які вбивали цивільних під час окупації північних областей України.

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