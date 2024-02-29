Генерал зазначив, що найскладніша ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових на Донбасі. Він розповів про прорахунки командирів, які вплинули на оборону.

"Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів і матеріальних засобів, а також необхідних резервів", - йдеться в повідомленні головкому у Facebook.

За його словами, росіяни продовжують активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту, зокрема, напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Він вказав, що тут штурмові підрозділи РФ намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

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"Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Работине, над якими ворог намагається повернути контроль. Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, у частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку", - зазначив генерал.

Крім того, Сирський повідомив, що окупанти прорвалися на околиці Орлівки, але їх вибили бійці 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад.

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У Генштабі заявили, що за минулу добу на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, українська авіація атакувала 8 районів зосередження особового складу російських окупантів. Ракетні війська вразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби, засіб ППО, станцію РЕБ та важливу ціль противника.

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