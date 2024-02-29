Наші війська уразили артилерію, ППО, РЕБ та інше озброєння ворога.

Минулої доби, 28 лютого, українська авіація атакувала 8 районів зосередження особового складу російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, ракетні війська уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засоби, 1 засіб ППО, 1 станцію РЕБ та 1 важливу ціль противника.

Водночас загарбники продовжили атакувати цивільне населення. Окупанти завдали 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 163 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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За даними Генштабу, авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Протягом минулої доби, 28 лютого, на фронті між ЗСУ та окупаційними військами відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше атак було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що українські захисники намагаються вирівняти лінію фронту на сході. Враховуючи дефіцит снарядів, це робити дуже складно. При цьому російські загарбники окопуються і тиснуть. Проте, на його думку, триватиме цей тиск "не більше, ніж місяць".

За даними DeepState, російські окупаційні війська мають просування на Авдіївському напрямку.

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