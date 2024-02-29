Російські окупаційні війська мають просування на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState.
Зазначається, що ворог просунувся південніше Бердичів Донецької області. Також окупаційні війська мають певні успіхи в Орлівці.
Крім того, росіяни просуваються південніше Тоненького та біля Невельського.
У DeepState також опублікували оновлену мапу бойових дій:
Ситуація на фронті: важливі новини
Від початку доби, 28 лютого, на передовій відбулося 79 бойових зіткнень із противником. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначалося, що російська армія розширила атаки на 5 селищ на Авдіївському напрямку. До лінії оборони Бердичі - Орлівка - Тоненьке додалось Первомайське та Невельське. Загалом на тому напрямку було відбито 20 атак ворога.
Тим часом Третя штурмова бригада вибила росіян з Красногорівки Донецької області. Окупанти накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста – аби не дати ворогу закріпитися, українські захисники здійснили операцію з зачистки населеного пункту від сил противника.
Своєю чергою, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Там осійські окупаційні війська продовжують "мʼясні штурми" села Кринки.