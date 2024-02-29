Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Російські окупаційні війська мають просування на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся південніше Бердичів Донецької області. Також окупаційні війська мають певні успіхи в Орлівці.

Крім того, росіяни просуваються південніше Тоненького та біля Невельського.

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У DeepState також опублікували оновлену мапу бойових дій:

Ситуація на фронті: важливі новини

Від початку доби, 28 лютого, на передовій відбулося 79 бойових зіткнень із противником. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначалося, що російська армія розширила атаки на 5 селищ на Авдіївському напрямку. До лінії оборони Бердичі - Орлівка - Тоненьке додалось Первомайське та Невельське. Загалом на тому напрямку було відбито 20 атак ворога.

Тим часом Третя штурмова бригада вибила росіян з Красногорівки Донецької області. Окупанти накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста – аби не дати ворогу закріпитися, українські захисники здійснили операцію з зачистки населеного пункту від сил противника.

Своєю чергою, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Там осійські окупаційні війська продовжують "мʼясні штурми" села Кринки.

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