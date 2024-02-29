Найбільше атак було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом минулої доби, 28 лютого, на фронті між ЗСУ та окупаційними військами відбулося 99 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 2 атаки загарбників в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, відбито 12 атак. Ще 9 невдалих спроб штурмів відбулось в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області на Бахмутському напрямку.

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На Авдіївському напрямку ворог продовжує свій тиск на позиції наших воїнів. За добу відбито 25 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Важко було і на Новопавлівському напрямку. В районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області окупанти 38 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку, Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

26 лютого президент Макрон заявив, що європейці можуть направити війська в Україну. Цю ідею розкритикували в низці країн, проте в його заяві був і інший важливий момент – він відображає зростаючий консенсус серед європейців щодо того, що перемога Росії означатиме серйозну поразку для всіх.

За останні кілька днів Силами оборони було збито 10 російських літаків. Така кількість знищених бортів зменшить спроможності ворога.

Через дефіцит необхідних деталей Україна виробляє власні запчастини для західного озброєння, розбирає частину гармат для отримання життєво важливих компонентів, а також використовує вцілілі деталі від підбитих систем. Щоб допомогти і скоротити час, деякі іноземні збройові компанії планують почати проводити ремонт в Україні,

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