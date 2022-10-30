Окупанти можуть хіба що "пригальмувати" ЗСУ.

Російське командування поставило завдання зупинити просування українських військових у Луганській області.

Про це в ефірі FREEDOM заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Якщо ЗСУ захоплять ділянку Кремінна-Сватове, це загрожує окупантам "крахом" всієї логістики в області.

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"Якщо все мінується, то, напевно, завдання - зупинити просування. Тому що вони прекрасно розуміють, що якщо цю лінію оборони від Сватового до Кремінної вони провалять, тоді там вже прямий шлях на Старобільськ. Звідти контроль логістичних ланцюжків всієї Луганської області", - пояснив Гайдай.

Він зазначає, що окупанти можуть хіба що "пригальмувати" ЗСУ. Так, на ділянці Кремінна-Сватове ворог мінує береги річок, траси, дороги; підірвали невеликий міст.

Росіяни регулярно обстрілюють Білогорівку в спробі промацати оборону ЗСУ, в районі Бахмута тривають найжорстокіші бої.

"Вони годинами обстрілюють, бомблять певну територію, а потім намагаються відправляти туди 20-30 осіб, щоб вони промацували ситуацію, чи залишився хтось після обстрілу, чи можуть тримати оборону, чи є можливість там зачепитися",-розповів Гайдай про тактику противника.

Такими діями Росія знищує власних солдатів: "Стільки, скільки народу вони поклали таким чином як в напрямку Золотого, так і в напрямку Кремінної, Сєвєродонецька або Рубіжного... Це просто тисячі солдатів. За іншого будь-якого нормального командування їм можна було б зберегти життя".

Війна в Україні: ситуація на сході

Росіяни продовжують спроби наступу на Донецькому напрямку. За добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка.

Напередодні в командуванні підтвердили, що ЗСУ взяли під повний вогневий контроль трасу Кремінна-Сватове. Окупанти, своєю чергою, бояться можливого оточення.

Західні аналітики підтверджують відсутність прогресу росіян в районі Бахмута. Найімовірніше, кремлівські пропагандисти перебільшують "успіхи", щоб підняти військовим "бойовий дух".

Приблизно 24 жовтня українські сили відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

16 жовтня українські військові представники заявили, що російські сили помилково стверджували, що за останні кілька днів захопили кілька населених пунктів поблизу Бахмута, адже ЗСУ утримали свої позиції, відбиваючи ці російські атаки.

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