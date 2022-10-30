Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари.

За добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах десяти населених пунктів на Донеччині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, три - по взводних опорних пунктах, а також шість - по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та два ворожі БпЛА "Орлан -10".

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили шість районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два засоби протиповітряної оборони та дев'ять інших важливих військових об’єктів противника.

Ситуація на фронті - що відомо

29 жовтня окупанти завдали п'ять ракетних та сім авіаційних ударів по території України. Під вогонь окупантів потрапили райони понад 15 населених пунктів, в тому числі Слов'янськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

Водночас станом на 29 жовтня російська армія в Україні втратила близько 70250 оосбового складу.

Також повідомляється, що завдяки західній допомозі українська армія отримала артилерійську перевагу на південному напрямку.

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