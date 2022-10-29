Напередодні західні експерти заявляли, що цю ділянку фронту окупанти можуть зробити пріоритетом.

Траса Сватове-Кремінна в Луганській області під контролем українських військових.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"За останніми даними на цей час, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль і там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше", — зазначив він.

Ситуація на Донбасі

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, не вдаючись у деталі, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ.

"Незважаючи на погану погоду, суцільні зливи кілька днів поспіль, все одно просування є, невелике, але є", - сказав він.

Напередодні західні експерти заявляли, що цю ділянку фронту окупанти можуть зробити пріоритетом. Повідомлялося також, що окупанти дуже стурбовані загрозою оточення Кремінної.

Сторонами підтверджені бої в Білогорівці, що вказує про ведення наступальної операції південніше Кремінної.

За даними ЗСУ, ворог спробує утримати Сватове за всяку ціну, аби хоч десь досягти "успіхів".

28 жовтня Сергій Гайдай зазначив, що просування ЗСУ на сході уповільнилося через сезон дощів. Крім того, росіяни підтягнули туди резерви.

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