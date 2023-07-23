За день в області зафіксували 113 вибухів.

Протягом дня, 22 липня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли Сумської області. Загинула одна людина, ще шестеро дістали поранень.

Як повідомляє Сумська ОВА, під ворожий вогонь потрапили Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади. Зафіксовано 113 вибухів.

"Краснопільська громада: артилерійський обстріл (14 вибухів). За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула і 4 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та газопровід. Великописарівська громада: ворожі гелікоптери здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет по околиці одного з населених пунктів. Білопільська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів). Пошкоджено лінію електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також росіяни завдали удару по Середино-Будській громаді. Ворог застосував дрон-камікадзе. За попередніми даними, поранення отримали дві людини.

Обстріли українських міст: останні новини

22 липня російські загарбники вдарили по Нью-Йорку Донецької області. Внаслідок авіудару загинули чотири людини, ще троє – поранені.

Крім того, на Донеччині під ворожий обстріл потрапила знімальна група німецької медіакомпанії. Оператор Євген Шилко потрапив до лікарні внаслідок поранення. Відомо, що під обстріл група потрапила на полігоні, де знімала тренування українських військових. Один захисник загинув, ще декілька – отримали поранення.

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