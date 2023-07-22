Сьогодні, 22 липня, російські терористи вдарили з артилерії по одному із селищ Краснопільської громади Сумщини. Загалом було зафіксовано 14 вибухів.
Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, удари ворог наніс близько 10-ї ранку.
"Попередньо внаслідок обстрілу одна людина загинула і чотири отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених доставлено до медичного закладу", - розповіли в ОВА.
Крім того, пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Ситуація на Сумщині - останні новини
Росіяни чи не щоденно наносять удари по прикордонним громадам Сумської області. Зокрема, обстрілюють мирні населені пункти з мінометів, артилерії, безпілотників та іншої зброї.
Так, цієї ночі та зранку ворог здійснив чотири обстріли прикордонних громад. Постраждали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Шалигинська громади. Окупанти били з мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За даними Генштабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби росіяни завдали 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах України.
Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільних, зокрема діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.