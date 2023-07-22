Шилка доправили в лікарню, нині його стан стабільний.

Знімальна група німецької державної медіакомпанії Deutsche Welle попала під обстріл в Дружківці на Донеччині. Оператор Євген Шилко дістав поранення, повідомляє DW Україна.

"Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту. Шилка доправили в лікарню, нині його стан стабільний", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні.

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Внаслідок атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали.

Журналісти, що загинули під час повномасштабної війни в Україні

За даними Національної спілки журналістів України, станом на 20 липня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти вбили щонайменше 68 медійників.

Серед загиблих – 15 медійників, які виконували професійні обов’язки; 9 медійників – цивільних жертв; 44 представника ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Зокрема, російські окупанти стратили фотокореспондента Максима Левіна в лісах під Києвом у березні 2022 року.

Журналіст та військовий Олександр Махов загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

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