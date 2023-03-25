Обійшлося без постраждалих, наслідки обстрілів з'ясовуються.

Російські окупанти сьогодні обстріляли два райони в Дніпропетровській області, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Неспокійно сьогодні було у двох районах області. Нікопольщину російські окупанти атакували з БПЛА. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. У Синельниківському районі армія РФ завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській ТГ", - зазначив він.

В обох випадках, за словами Лукашука, обійшлося без постраждалих, території обстрілів обстежуються.

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Удари росіян по Україні 25 березня – останні новини

У ніч на 25 березня російські окупанти вкотре ударили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні міста. В результаті нічних ударів по Краматорську пошкоджені вісім багатоповерхівок та цивільна інфраструктура.

Також росіяни завдали ударів з Су-35 по рятувальній частині на Херсонщині та атакували заклад соціального захисту населення.

Крім того, через обстріли ворожої артилерії, удари з танків та мінометів у Херсоні та прибережних селах пошкоджено 15 будівель, серед яких складські приміщення, в тому числі і з гуманітарними вантажами, приватні та багатоквартирні будинки.

25 березня під обстрілом росіян вкотре опинилися Торецьк та Часів Яр, загинули жінка та цивільний чоловік.

Всього восійські окупанти за поточну добу, 25 березня, завдали 23 авіаційних ударів, а також одного ракетного удару.

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