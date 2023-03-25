Супротивник багато разів відкривав вогонь з реактивних систем залпового вогню, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти за поточну добу, 25 березня, завдали 23 авіаційних ударів, а також одного ракетного удару.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. "Протягом доби противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

Крім того, високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

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Раніше сьогодні стало відомо, що росіяни у Донецькій області обстріляли з артилерії два міста - Торецьк та Часів Яру, загинули жінка та цивільний чоловік.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Увечері 25 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни стали атакувати українській воїнів не на 5, а на 4 напрямках. За даними Генштабу, наші захисники сьогодні відбили атаки супротивника на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. Варто зазначити, що супротивники раніше атакували Сили оборони і на Шахтарському напрямку.

Окупанти на нашій землі зазнають дуже серйозних втрат. Ворожі втрати в Україні вже наближаються до нової "психологічної позначки" - 170 тисяч супротивників.

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