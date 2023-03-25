Також пошкоджено 15 будівель, серед яких склади, у тому числі з гуманітарними вантажами.

На Херсонщині ворог завдав авіаударів по рятувальній частині та атакував заклад соціального захисту населення.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". Як зазначається, ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини. При цьому, відчуваючи втрату позицій на лівобережжі, противник активізував авіацію.

"Вчора двома винищувачами Су-35 він атакував Бериславський район керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено будівлю рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше ворог намагався атакувати Херсон з берегового ракетного комплексу "Бастіон", випустивши ракети типу "Онікс", але ракети було знищено.

Крім того, через обстріли ворожої артилерії, удари з танків та мінометів у Херсоні та прибережних селах пошкоджено 15 будівель, серед яких складські приміщення, в тому числі і з гуманітарними вантажами, приватні та багатоквартирні будинки.

Також ворог атакував медзаклад, з керованого дрону розривну гранату закинув на подвір’я закладу соціального захисту населення.

Внаслідок цих атак загинуло двоє цивільних, поранено і травмовано шість осіб, повідомили у командуванні.

За добу окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти мало нещодня обстрілюють Херсон і область. Так, учора у Херсоні зафіксовано черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі. Російські окупанти вдарили по плавням. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але, на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди.

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