За попередньою інформацією, є влучання в приватний будинок, повідомив міський голова.

Російські окупаційні війська атакували Харків. В одному з районів міста є "приліт".

"Є попередня інформація про влучання по приватному житловому будинку. Наразі є відомо про одного пораненого та пожежу на місці "прильоту", – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранення отримав чоловік. Пошкоджено приватний будинок – на місці працюють усі відповідні служби.

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"За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка – гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу", – додав згодом глава ОВА.

Обстріли українських міст: останні новини

Росіяни обстріляли гімназію в Нікополі. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей. У ДСНС повідомили, що частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки та 18 господарчих споруд.

У Херсоні окупанти скинули вибухівку на поминальну процесію. Відомо про трьох поранених, одного з них ушпиталено – людина у важкому стані.

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