Російські окупаційні війська атакували Харків. В одному з районів міста є "приліт".
"Є попередня інформація про влучання по приватному житловому будинку. Наразі є відомо про одного пораненого та пожежу на місці "прильоту", – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранення отримав чоловік. Пошкоджено приватний будинок – на місці працюють усі відповідні служби.
"За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка – гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу", – додав згодом глава ОВА.
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