Зруйновано дві будівлі, повідомили у ДСНС.

З'явилося відео ліквідації страшних наслідків удару Росії по Харкову в ніч проти 1 серпня. Ролик опублікувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Нагадаємо, у ніч на 1 серпня внаслідок нічної атаки безпілотників було зруйновано дві будівлі, в одній з яких сталася пожежа", - йдеться у підписі до відео.

Удар РФ по Харкову 1 серпня - відео

Удар РФ по Харкову 1 серпня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 1 серпня росіяни атакували Харків ударними дронами-камікадзе Shahed.

За інформацією ДСНС України, в Харкові зафіксували три "прильоти" на території спорткомплексу в Шевченківському районі, і ще один БПЛА влучив ув триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російські війська вдарили по Харкову п'ятьма дронами Shahed.

Дрони-камікадзе Shahed - актуальне

Нагадаємо, у новому звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що глава Міноборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін під час візиту до Ірану на зустрічі з іранським міністром оборони - бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, міг намагатися укласти угоду про виробництво іранських безпілотників Shahed на своїй території.

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