Зокрема, ворог атакував на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували українські сили на декількох напрямках фронту. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.

Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.

Також, як зазначається, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєверного Донецької області.

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"На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Водночас, на Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як поінформували в Генштабі, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника", - мовиться у зведенні.

Російські атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські терористи протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область, внаслідок напруженої роботи сил ППО більшість дронів була збита. В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок.

Також вранці у декількох областях оголошували тривогу через загрозу застосування балістики. У Кривому Розі повідомлялося про приліт по підприємству.

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