Українські війська вели активні дії на островах у дельті Дніпра та намагаються висадитися на лівому березі річки.

Російські війська продовжують безуспішні наземні атаки поблизу Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк, водночас українські сили продовжували наступальні дії на мелітопольському та наступальні штурми на бахмутському напрямку.

Як повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни, 25 вересня російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. Крім того, російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки і безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Кілька російських воєнкорів 24 і 25 вересня заявили, що російські війська витіснили українські сили з їхніх позицій в Оріхово-Василівці і що російські війська зараз контролюють населений пункт, однак візуального підтвердження цих тверджень немає.

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Ситуація на півдні

Водночас українські війська 25 вересня вели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східного - Запорізької областей, але не просунулися. Російський воєнкор стверджував, що українські піхотні групи атакували на схід від Урожайного і провели розвідку біля Приютного. А крім того, українські сили безуспішно атакували поблизу Вербового, Новопокровки, Роботиного та Новопрокопівки.

"Російські джерела стверджували, що українські сили досягли півночі Вербового , але російські сили відкинули їх на вихідні позиції. Російські джерела ще не відповіли прямо на заяву джерела, пов’язаного з ВДВ Росії, про те, що станом на 24 вересня українські війська контролюють половину Вербового", - зазначають в ISW.

Російські джерела також стверджували, що 25 вересня українські війська продовжували бойові дії на островах у Дніпрі. Зазначається, що українські війська вели активні дії на островах у дельті Дніпра та намагаються висадитися на лівому березі річки.

Ситуація на фронті

За твердженням аналітиків ISW, Володимир Путін дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на лінії фронту, зупинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу. Саме з цим можуть бути пов’язані активні ворожі контратаки.

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