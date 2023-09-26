Про вибухи повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

В Україні у південних та центральних областях оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння.

Як повідомили у Повітряних силах України, тривога оголошена у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, згодом до них додались Дніпропетровська, Запорізька.

Згодом голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті лунають вибухи.

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"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

Оновлено 7.30. Голова Дніпропетровської ОГА Сергій Лисак повідомив про приліт по одному з підприємств міста.

"Ранок почався із вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", - написав він.

Оновлено 7.15. Відбій повітряної тривоги по всіх областях.

Російські атаки по Україні

Вчора вночі російські окупанти атакували Україну "Калібрами", "Оніксами" та дронами. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнав морський пасажирський вокзал Одеського порту та розташований поруч готельний комплекс "Одеса".

Увечері Росія вдарила по Миколаєву, повідомлялося про влучання.

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