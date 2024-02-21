Противник атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Упродовж цієї доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області, а на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки поблизу Тернів та Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Водночас, як поінформували в Генштабі, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області.

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"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області", - мовиться у повідомленні.

Крім того, в Генштабі зазначили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, наші також завдавали окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Зокрема, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

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