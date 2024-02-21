Загалом на фронті вчора зафіксовано 66 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку ворог провів 13 атак за добу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Загалом протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень на всій лінії фронту.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Як повідомляється, 2 безуспішні спроби наступу ворог здійснив в районі Синьківки Харківської області.на Куп’янському напрямку

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

"На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм", - інформує Генштаб.

Минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Зокрема, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

Авдіївка - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого українські захисники залишили Авдіївку за рішення військового командування України. Воїни зайняли оборону на визначених рубежах, на заздалегідь підготовлених позиціях. Важкі бої навколо Авдіївки тривали з жовтня 2023 року. Водночас місто було частиною лінії фронту з 2014 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі CNN сказав, що Україна не втратила б Авдіївку, якби отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для оборони міста.

Британська розвідка вважає, що у найближчі тижні Росія, імовірно, прагнутиме поступово розширити її територіальний контроль за межами Авдіївки.

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