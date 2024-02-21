Десантники 71-ї окремої єгерської бригади знищують російські танки за допомогою FPV-дронів.

За 50 днів на Таврійському напрямку українські захисники знищили 212 танків російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, десантники 71-ї окремої єгерської бригади знищують російські танки за допомогою FPV-дронів, перетворюючи їх на брухт.

"Лише з початку цього року (з 1.01.24 по 20.02.24) в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупант втратив 212 танків", - зазначив командувач.

Він також опублікував відео типового епізоду зі знищенням ворожих танків бійцями 71-ї бригади.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

Згідно з даними Генштабу, українські військові вже знищили 338 літаків, понад 320 гелікоптерів та 7560 БПЛА російської окупаційної армії. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи значні це втрати для країни-агресорки.

"Літаки різні – є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У Росії багато авіації. Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але, якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки", - зазначив він.

Він також зазначив, що росіяни також щороку поставляють нові літаки, хоча їх і не багато. Зокрема, минулого року у Росії створили 4 літаки СУ-30СМ та кілька СУ-34.

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