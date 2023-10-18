Тіла загиблих рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування.

У Миколаївській області від удару російських загарбників загинула жінка.

Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram. "О 20:30 ворог завдав удару по населеному пункту Степівської громади. Загинула жінка, її рятувальники деблокували з під уламків зруйнованої будівлі. Ймовірно ще одна людина знаходиться під завалами. Також наразі відомо про одного пораненого", - повідомив Кім.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

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Оновлено о 23:43. У МВС повідомили, що в результаті удару загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування. Крім цього, одна людина травмована.

Водночас як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, російська армія з авіації та артилерії обстріляла Херсонщину.

"Внаслідок удару по мікрорайону Острів постраждали двоє чоловіків 65 і 54 років. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами. Ще один "приліт" - по Ольгівці. Там травмований 47-річний місцевий житель", - повідомив Прокудін.

Крім того, 5 авіаударів прийшлося по Козацькому. Масштаби пошкоджень - встановлюються.

Нагадаємо, ввечері у східних та південних областях оголошувалася повітряна тривога через значну активність ворожої тактичної авіації.

Удари окупантів по Україні

Вночі росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Станом на ранок було відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.

Станом на 18:00 стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі зросла до чотирьох, проте згодом стало відомо ще про одну жертву.

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