Зруйновано будівлю школи вітрильного спорту.

В Одесі дрон-вбивця РФ атакував школу: ворожу ціль вдалося збити військовим, однак уламки БПЛА впали на популярний яхт-клуб та спричинили відповідні руйнування.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, вночі ворог знов вдався до ракетно-дронового терору південних регіонів.

Зокрема, з кримського мису Чауда російські військові спрямували шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря. Всі шість дронів були збиті силами протиповітряної оборони.

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Водночас уламки одного зі збитих БпЛА впали на популярний яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали.

Зазначається, що пізніше з літаків тактичної авіації було спрямовано ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївщиною.

В ніч на 17 жовтня РФ атакувала дронами Україну

Як повідомляв УНІАН, уночі російські загарбники вдарили по Україні шістьма дронами та керованою авіаційною ракетою. Зокрема, противник застосував безпілотники типу "Шахед" з району мису Чуада (Крим) та керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34, запустивши її із повітряного простору окупованої території Херсонської області.

За офіційними даними, усі сім цілей знищено протиповітряною обороною Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку.

Окрім того, на східному напрямку було зафіксовано застосування ворогом двох зенітних керованих ракет С-300.

Нагадаємо, приблизно 02:20 було повідомлено про загрозу застосування противником ударних безпілотних літальних апаратів по Одещині. Згодом було оголошено, що небезпека існує для Білгород-Дністровського району, пізніше - вона поширилася на всю область.

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