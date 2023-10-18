Також відомо про пʼятьох травмованих осіб.

Внаслідок нічного удару окупаційних військ РФ по житловому будинку в Запоріжжі загинули пʼятеро людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У Запоріжжі весь день тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Частина звичайного житлового будинку зруйнована – поверхи з третього по п’ятий в одному з під’їздів. Станом на цей час відомо про загибель пʼяти людей. Мої співчуття рідним і близьким", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Також відомо про пʼятьох травмованих осіб. Їм надається необхідна допомога.

Відео дня

Обстріли українських міст: останні новини

Вдень 18 жовтня російські окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки постраждала жінка. Також у місті виникли проблеми з електропостачанням.

Під ворожим вогнем опинилася і Дніпропетровщина. Мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що росіяни бʼють ракетами по приватному сектору, є загиблі та постраждалі. Водночас глава ОП Андрій Єрмак повідомляв, що окупанти вдарили по селу Обухівка Дніпропетровської області – загинула 31-річна жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: