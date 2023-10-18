Внаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 5 людей, повідомив Зеленський / фото Олександр Прилепа, УНІАН

Внаслідок нічного удару окупаційних військ РФ по житловому будинку в Запоріжжі загинули пʼятеро людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"У Запоріжжі весь день тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Частина звичайного житлового будинку зруйнована – поверхи з третього по п’ятий в одному з під’їздів. Станом на цей час відомо про загибель пʼяти людей. Мої співчуття рідним і близьким", – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Також відомо про пʼятьох травмованих осіб. Їм надається необхідна допомога. 

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Вдень 18 жовтня російські окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки постраждала жінка. Також у місті виникли проблеми з електропостачанням. 

Під ворожим вогнем опинилася і Дніпропетровщина. Мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що росіяни бʼють ракетами по приватному сектору, є загиблі та постраждалі. Водночас глава ОП Андрій Єрмак повідомляв, що окупанти вдарили по селу Обухівка Дніпропетровської області – загинула 31-річна жінка. 

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